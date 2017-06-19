Полиция Самары задержала 23-летнего приезжего за нелегальный сбыт препаратов для похудения, опасных для жизни. В составе таблеток нашли сильнодействующее вещество «сибутрамин», ограниченное к обороту на территории России. Информация о продаже препаратов распространялась через интернет.

Следствие установило, что мужчина по почте отправил пять посылок с таблетками в несколько регионов – Оренбургскую область, Алтайский край, Челябинск, ХМАО и Астрахань. Во время обыска у него нашли еще несколько почтовых отправлений в другие регионы.

Кроме того, в квартире найдены различные препараты, содержащие сильнодействующие вещества. Их отправили на экспертизу. Выяснилось, что таблетки молодой человек получал от неизвестных, проживающих в одной из соседних республик, сообщает НИА «Самара».

Сейчас возбуждено пять уголовных дел по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». С мужчины взята подписка о невыезде.