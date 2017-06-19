Среди причин детской смертности в США 3-е место заняли травмы от огнестрельного оружия. Об этом сообщил журнал Pediatrics.

Согласно тексту работы Катерины Фоулер из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, каждый день в среднем 19 американских детей погибают или оказываются в реанимации из-за огнестрельных ранений. Согласно исследованиям, ежегодно в Соединенных Штатах порядка 1300 детей умирают и около 5800 получают ранения от огнестрельного оружия, сообщает RT.