Московские медики в поликлиниках будут получать материальное поощрение за лечебно-профилактическую помощь пожилым людям и лежачим больным на дому. Это решение приняло сегодня правительство столицы на заседании.

«Доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тыс. рублей в месяц», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Данный эксперимент уже неплохо себя зарекомендовал, но необходимо стимулировать медицинских сотрудников, приводит слова мэра ТАСС.

Ранее столичные власти приняли решение о выделении стимулирующих грантов врачам, удостоенным статуса «Московский врач», в размере 15 тыс. рублей ежемесячно. Кроме того, врачи общей практики городских поликлиник получают доплату в размере 20 тыс. рублей каждый месяц.