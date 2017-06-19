Римско-католическая церковь намерена ввести официальный декрет для мафии и коррупционеров. Администрация Ватикана разрабатывает юридические документы, которые помогут отлучить от церкви мафиози. Решение было принято по итогам завершившихся в Ватикане Международных дебатов о коррупции.

Как сообщает ТАСС, по мнению папы Франциска "коррупция - это самый распространенный язык мафии, процесс умирания, который разрушает сосуществование между людьми, ведет к преступлению и в конечном счете уничтожает самого преступника". Папа Франциск считает, что коррупция - это "внутреннее состояние человека", которое превращается в социальный факт, а "личный корыстный интерес становится ядом, отравляющим всякую жизненную перспективу".

По итогам форума, в котором приняли участие епископы, прокуроры, журналисты, наблюдатели ООН, в Ватикане намерены разработать возможность отлучения от церкви за коррупцию и членство в мафии.