Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве проводит доследственную проверку по факту обнаружения останков человеческих скелетов в центре города.

«Днем 16 июня 2017 года в ходе ремонта теплотрассы вблизи дома по улице Земляной вал в городе Москве рабочими были обнаружены останки человеческих скелетов», — говорится в сообщении столичного главка.

Как сообщили в СК РФ, в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, на месте обнаружения останков ранее было захоронение.