Шесть лосят родились на лосеферме Печоро-Илычского заповедника. На свет появились пять девочек и один мальчик, из них две пары двойняшек. Детеныши в этом году появились позже обычного из-за погодных условий. При этом настроение у работников заповедника не самое радостное. Лосиха Ляля, которая на данный момент является старшей на ферме родила слабых двойняшек.

Малыши родились четыре дня назад. Девочка на третьи сутки начала есть сама, а вот ее брат все еще очень плох. Сейчас его отпаивают молоком и делают уколы физраствора против обезвоживания, но организм лосенка плохо усваивает питательные вещества, сообщает ИА «Комиинформ».

По словам работников заповедника, у Ляли никогда не было крепкого потомства. Детеныши до 10 кг не жизнеспособны, поэтому выхаживают малыша с большой заботой, растирают ножки и надеются на лучшее.

Печоро-Илычский природный заповедник существует с 1931 года. Сейчас его площадь составляет более 721 тыс. га. Именно на его территории была создана первая лосеферма в 1949 году. Заповедник включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самыми популярными маршрутами, которые предлагаются посетителям, являются посещение лосефермы и восхождение к Столбам выветривания Маньпупунера, признанного одним из семи чудес России.