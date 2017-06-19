В Ульяновске решили сделать безбарьерный пляж - специальное место для людей с ограниченными возможностями. Идея адаптировать место для купания под нужды маломобильных жителей города принадлежит местным общественным организациям.

Власти поручили заняться разработкой проекта, сообщает ресурс 1ul.ru. Впрочем, как сказала глава управления по реализации социально-значимых программ и проектов Людмила Бабунова, без помощи инвесторов не обойтись. Сейчас выбирается участок, где разместится новое место отдыха.

Напомним, в Ульяновске несколько лет назад появилось социальное такси, которым могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Также действует программа «Забота», в рамках которой жилые дома оборудуются пандусами.