Матч второго тура группы A Кубка конфедераций между сборными России и Португалии обслужит бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба турнира.

Линейными арбитрами назначены Мауро Тонолини и Эленито Ди Либераторе. Словенский судья Дамир Скомина будет четвёртым судьей. Видеоассистентами на матче станут словенец Юре Прапротник и бразилец Сандро Риччи.

Матч Россия — Португалия пройдёт на московском стадионе «Открытие Арена» в среду. Начало встречи в 18:00 мск.

Президент России Владимир Путин посещать матч Кубка конфедераций Россия — Португалия не планирует, напоминает RT.