Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассчитывает, что встреча с первым замгоссекретарем США по политическим вопросам Томасом Шенноном позволит «подготовить почву» для переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Я бы назвал это рабочим контактом — при всей его важности, — который, если пойдет в нужном ключе и с нужным настроем, наверное, помог бы нам лучше подготовиться к встрече на высшем уровне», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что их задача — «готовить почву» для контакта на высшем уровне. И чем лучше эта работа будет проделана, тем больше шансов, что лидеры России и США воспримут ее как «хороший вклад» в успех переговоров.

Встреча Сергея Рябкова и Томаса Шеннона пройдет 23 июня в Санкт-Петербурге. Переговоры были анонсированы еще 8 июня. Их главная цель — устранение «раздражителей» в отношениях между Россией и США.