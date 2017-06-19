Минута молчания в память о жертвах пожара в лондонском высотном доме Grenfell Tower была проведена сегодня в столице Великобритании.

Все государственные и правительственные учреждения Лондона приостановили свою работу на минуту в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Напомним, 14 июня в Лондоне вспыхнул 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. В результате продолжавшегося почти два дня пожара погибли от 58 человек, 79 пропали без вести. Премьер-министр Тереза Мэй в субботу признала ошибки властей при тушении этого пожара, ставшего одним из крупнейших бедствий для города в последнее время, не считая терактов.