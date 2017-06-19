Сербский баскетболист «Зенита» Стефан Маркович покинет санкт-петербургский клуб.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, 29-летний спортсмен, выступающий на позиции защитника, недоволен изменениями в команде, а также ее результатами.

Напомним, три дня назад стало известно, что новым руководителем «Зенита» стал бывший глава питерского «Спартака» Игорь Оноков. В полуфинале плей-офф Лиги ВТБ санкт-петербургский клуб проиграл подмосковным «Химкам», ведя в серии 2:0.

Ранее Маркович выступал в испанской «Уникахе» (2014–2016), турецком «Банвите» (2013–2014), испанской «Валенсии» (2011–2013), итальянском «Бенетоне» и сербских клубах «Вршаце» (2006–2010) и «Атлас». В составе сборной Сербии Стефан стал вице-чемпионом Олимпийских игр — 2016, чемпионата мира — 2014 и Евробаскета-2009.

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