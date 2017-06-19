Новый энергоблок мощностью 405,6 МВт ввели в эксплуатацию на Казанской ТЭЦ-3 в рамках комплексной модернизации станции.

Как сообщает ИА «Татар-информ», обновленный блок станции оснащен газотурбинной установкой на базе турбины производства General Electric 9НА.01, которая является одной из крупнейших и наиболее эффективных в мире и обладает максимальной электрической мощностью 405,6 МВт. По словам генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова, компания вложила в этот проект 14 млрд рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что строительство нового блока является уникальным проектом, который позволит значительно улучшить экономические параметры и стать более конкурентным на рынке электроэнергии.

«Могу сказать, что это самая крупная газотурбинная установка в нашей стране и, я думаю, одна из крупных в мире. Сегодня она по своим результатам после пуска превзошла все свои контрактные условия и по мощности, и по экономике», — подчеркнул Минниханов.

После модернизации мощность Казанской ТЭЦ-3 увеличится почти в два раза — с 384,9 до 789,6 МВт, объем годовой выработки электроэнергии вырос с 1322 до 4290 млн кВт/ч.

Казанская ТЭЦ-3 была введена в эксплуатацию в 1968 году. До 2010 года организация входила в холдинг «Татэнерго», c 2010 года вошла в состав ТГК-16. На сегодняшний день станция обеспечивает тепловой и электрической энергией промышленные предприятия, в частности ОАО «Казаньоргсинтез», а также жилой сектор Казани.