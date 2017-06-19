Поезда Калининской ветки московского метро входят в график после сбоя
Поезда Калининской ветки столичной подземки следуют в соответствии с графиком после сбоя. Об этом сообщается на официальной странице московского метро в Twitter.
Кратковременное задымление, затянутое с улицы, наблюдалось на участке от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Площадь Ильича». Как сообщает телеканал «360», после изменения режима вентиляции в 12:44 задымление рассеялось. На графике движения поездов происшествие никак не отразилось.
12:39 Калининская линия. На участке от Ш. Энтузиастов до Пл. Ильича кратковременно наблюдалось незначительное задымление, затянутое с улицы.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июня 2017 г.