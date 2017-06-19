Поезда Калининской ветки столичной подземки следуют в соответствии с графиком после сбоя. Об этом сообщается на официальной странице московского метро в Twitter.

Кратковременное задымление, затянутое с улицы, наблюдалось на участке от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Площадь Ильича». Как сообщает телеканал «360», после изменения режима вентиляции в 12:44 задымление рассеялось. На графике движения поездов происшествие никак не отразилось.