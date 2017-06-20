В итальянском городе Езоло, что в 16 км от Венеции, с 20 по 24 июня пройдет традиционный фестиваль российского кино «Страницы истории». Уже 11 лет лучшие российские фильмы сезона приезжают на родину Антониони и Висконти. На этот раз киноманам из Италии покажут пять российских картин.

Самая «итальянская» из них — «Зеленая карета» Олега Асадулина. Драма, навеянная феллиниевской классикой «Восемь с половиной», рассказывает о личностном кризисе одного успешного кинорежиссера (Андрей Мерзликин), который достиг всех возможных профессиональных высот, но по пути потерял совесть и семью.

– Мне было важно, чтобы чувствовалась связь с фильмом Феллини. Это мое вдохновение, пример для подражания. Но мне ни в коем случае не хотелось делать слепую копию. «Зеленая карета» — мой вариант размышления на сходную тему. По жанру и всему остальному — это совершенно другое кино, — поделился с «Известиями» Олег Асадулин. — Я надеюсь, что этот фильм будет понятен и итальянскому зрителю. Я с самого начала хотел сделать интернациональное кино, понятное всем. Фильм много путешествовал — уже был на подобном фестивале в Венеции, а также в Великобритании, Испании, Румынии, Китае, Вьетнаме, даже в Северной Корее.

До Езоло не менее обширную международную историю имел и другой участник программы, «Коллектор» Алексея Красовского, триллер о самой страшной ночи в жизни успешного «выбивателя» долгов. Эта монодрама, где в кадре появляется всего один актер — Константин Хабенский, была снята за минимальные деньги без господдержки, окупилась в прокате, собрала ворох российских призов, а затем успешно объездила многие страны мира.

— Мы показывали «Коллектора» на кинофестивалях во Франции, Чехии, Америке, Польше, Германии, Греции, Израиле и других странах, и если судить по заполненным залам, призам зрителей и наградам жюри, да, наверное, эта история оказалась универсальной, понятной везде, — рассказал режиссер. — Люди во всех странах сталкиваются с банками и выбивателями долгов, но всё же главная тема фильма — не будни коллекторов, а вездесущность травли, которой может подвергнуться любой из нас.

На другом полюсе программы — детское ностальгическое кино Александра Карпиловского «Частное пионерское» про двух школьников (Семен Трескунов и Егор Клинаев), поставленных обстоятельствами перед трудным выбором: пойти на пионерский праздник или помочь бездомной собаке, попавшей в руки к скорняку.

— Мы делали кино не только для нашей, российской, аудитории, но и для всех людей, – сообщил Александр Карпиловский. — На мой взгляд, «Частное пионерское» будет интересно не только повзрослевшим пионерам, ведь мы затрагиваем темы вечные: любовь, взросление, нравственный выбор. Да и в целом, как мне кажется, российское кино важно показывать за рубежом хотя бы в рамках культурного обмена — проблемы у нас общие, мы все живем на одной планете. Тем более всегда интересно узнать, что итальянский зритель увидит в твоем фильме и что поймет.

Кроме этих трех фильмов, в Езоло покажут военную драму «Я учитель» режиссера «Битвы за Севастополь» Сергея Мокрицкого, а также романтическую комедию «Про любовь» Анны Меликян, которая в 2015 году взяла Гран-при на фестивале «Кинотавр».

Все показы пройдут на одной из центральных площадей города, пьяцца Аурора, в кинотеатре под открытым небом. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с итальянскими субтитрами. После показов режиссеры, актеры и сценаристы ответят на вопросы зрителей.

Согласно отчету Министерства культуры за прошлый год, Италия — один из самых гостеприимных регионов для отечественного кино. С июня по ноябрь 2016 года в городах этой страны прошло 38 показов российских фильмов, которые посетили почти 15 тыс. зрителей.