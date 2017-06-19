Роспотребнадзор включил Еврейскую автономную область в список регионов с самой опасной в России водопроводной водой. 66,4% проб в 2016 году не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям.

Также в числе неблагополучных субъектов оказались Республика Калмыкия (72,2 %) и Новгородская область (55,6 %), передает ИА ЕАОMedia. Удовлетворительное качество воды отмечено на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Севастополя.

В ЕАО отобранные пробы воды нецентрализованного водоснабжения более чем на 50% не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям.