Канавинский мост в Нижнем Новгороде был перекрыт для движения из-за звонка о взрывном устройстве. Сотрудниками полиции проведены мероприятия по поиску подозрительных предметов, но ничего обнаружено не было. В настоящее время движение по мосту полностью восстановлено.

О неопознанном предмете сообщили проезжавшие мимо автомобилисты. Звонок поступил днем около 11:30, сообщает НИА «Нижний Новгород». На место прибыла оперативная группа для проверки инцидента.

Транспорт отправляли в объезд по Молитовскому мосту и метромосту, а гражданам рекомендовали использовать метро. Движение восстановили спустя 1,5 часа.