Президент России не будет вмешиваться в ситуацию с иском «Роснефти» к АФК «Система». Об этом заявил в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отказался комментировать вопрос о письме от независимых членов совета директоров АФК «Система» с просьбой урегулировать ситуацию с иском «Роснефти» к компании.

По словам Пескова, спор этих двух компаний решается в судебной плоскости и президент РФ в этот процесс никоим образом вмешиваться не может, передает ТАСС.

«Что касается [этого вопроса], то подобную, скажем так, служебную переписку мы традиционно не комментируем», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря президента России.

О том, что независимые члены совета директоров «Системы» направили в минувший четверг Владимиру Путину письмо с просьбой обратить внимание на связанную с иском «Роснефти» и ее дочерней «Башнефти» к АФК на 170,6 млрд рублей тревожную ситуацию, ранее сообщило издание «Коммерсант». Сначала корпорация намеревалась взыскать с компании Владимира Евтушенкова 106,6 млрд рублей, однако затем сумма иска возросла, передает РЕН ТВ.

«Роснефть» обвинила в мае АФК «Система», владевшую «Башнефтью» до 2014 года, в нанесении ущерба при реорганизации компании и подала иск против компании. В результате котировки акций «Системы» на Московской бирже обрушились на 37%. Ущерб акционеров АФК и ее структур после падения капитализации составил 143 млрд рублей, заявляют члены совета директоров.