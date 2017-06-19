Администрация сервиса «Яндекс.Такси» подтвердила факт технического сбоя в своей работе не только в Москве, но и в других городах. Об этом сообщается на официальной странице сервиса в Twitter.

Изо всех сил прикладываем подорожники, постараемся как можно скорее подняться. — Яндекс.Такси (@yandextaxi) 19 июня 2017 г.

Пользователи пожаловались на невозможность вызывать такси в понедельник с 11:00 и по настоящее время. Представители компании заявили, что в курсе проблемы и принимают меры для ее устранения, сообщает телеканал «360». По одной из версий, причиной проблемы могло стать отсутствие доступа к системе «Яндекс.Таксометр», которую используют водители. По словам руководителя пресс-службы «Яндекс.Такси» Владимира Исаева, сервис временно отключил оплату минимальной стоимости поездки, которая обычно взимается, если пассажир в течение длительного времени не выходит к машине и отменяет поездку.