Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что нужно проверить законопроект Украины, предусматривающий «мирную реинтеграцию» Донбасса.

В Кремле намерены изучить ранее разработанный план президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает агентство RT.

«Нужно понять всё-таки, о чем идет речь, какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Нужно понять, насколько это всё учтено в этом документе, который разрабатывается», — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее СМИ сообщили о планах Порошенко прекратить операцию в Донбассе.