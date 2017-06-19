Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием машины скорой помощи в Калининграде, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Ленинском проспекте вблизи гостиницы «Калининград». По предварительным данным, автомобиль неотложки ехал со стороны Пролетарской улицы по направлению к улице Шевченко. На пешеходном переходе возле водитель скорой помощи допустил наезд на мужчину 1987 года рождения. Пострадавшего пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако в ночь на 19 июня мужчина скончался в реанимации.

Автомобиль без включенных спецсигналов, с бригадой медработников в салоне направлялся на вызов. Пострадавшего, оказавшегося под колесами машины, помогли вытащить очевидцы происшествия.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает «Клопс.Ru».