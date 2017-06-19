В зоне затопления Нижне-Бурейской ГЭС находятся редкие растения. В августе территории будут покрыты водой. Чтобы спасти ценные виды, специалисты начали их пересадку.

Речь идет о занесенных в Красную книгу траутфеттерии, папоротнике, селезеночнике и многоряднике. Ботаники ведут работы в урочище Сухие Протоки, подбирая видам похожие условия для произрастания. За три года таким образом спасены около 300 растений, пишет ИА «Амур.инфо».

Изучение краснокнижных растений на реке Бурее амурские ученые вели последние 10 лет. С запуском третьего и четвертого агрегатов после ремонта на ГЭС некоторые исследуемые территории бесследно уйдут под воду.