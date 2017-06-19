Легендарный ледокол «Арктика» собираются ввести в эксплуатацию в июне 2019 года, сообщил Дмитрию Медведеву вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

На ноябрь 2020 года намечена сдача ледокола «Урал», ледокола «Сибирь» — на ноябрь 2021 года, приводит слова Рогозина агентство «Интерфакс».

Кроме того, вице-премьер отметил, что технологическая основа для появления ледокола «Лидер» будет создана после принятия правительством соответствующего решения.