Столичные кинотеатры сети «Московское кино» бесплатно покажут фильмы с Алексеем Баталовым. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По словам Кибовского, эти фильмы «создавались не для телевизора», поэтому показ и просмотр их на большом экране станет «хорошей данью памяти и уважения к Алексею Баталову», сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс».

Кинопоказы будут идти несколько дней с 21 и 28 июня. Фильм «Большая семья» можно будет посмотреть 21 июня в 18:00 в кинотеатре «Молодежный», а также 26 июня в 18:30 в кинотеатре «Сатурн». Картину «Дело Румянцева» можно будет увидеть 23 июня в 14:00 в кинотеатре «Искра» и 24 июня в 15:00 в кинотеатре «Березка». С полным графиком показов можно ознакомиться на сайте сети кинотеатров «Москино».

Алексей Баталов ушел из жизни 15 июня в возрасте 88 лет. Церемония прощания с актером проходит в Центральном доме кинематографистов. Похоронят Баталова на Преображенском кладбище в Москве.