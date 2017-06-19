Суд Уфы запретил использование здания городского цирка. В настоящее время помещения опечатаны, а животные вывезены в Магнитогорский цирк.

За время проверки и судебного разбирательства по делу эксплуатации учреждения было проведено три экспертизы. Последняя из них подтвердила, что здание небезопасно. Доступ на территорию Госцирка ограничен, сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что в ходе прокурорской проверки выявили частичное разрушение бетонных конструкций под куполом. Металлические элементы серьезно пострадали, а крыша здания, построенного 50 лет назад, находилась в аварийном состоянии. В электрощитовой вода стекала с потолка на находившееся под высоким напряжением оборудование. По планам государственной цирковой компании уфимский цирк предполагалось закрыть на капитальный ремонт в 2018 году. На реконструкцию здания планировалось затратить порядка 400 млн рублей.