В нигерийском штате Борно пять женщин-смертниц устроили теракт. В результате нападения погибло по меньшей мере 12 человек, еще 11 получили ранения.

Теракт произошел накануне утром, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию. По словам сотрудника правоохранительных органов Виктора Исуку (Victor Isuku), смертницы совершили атаку в воскресенье вечером в нескольких километрах от столицы Майдугури. В нападении участвовали пять женщин, которые подорвали себя по очереди, сначала возле мечети, затем в доме.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.