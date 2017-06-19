Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил сегодня о том, что Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа «Мистраль» корабельных вертолетов Ка-52К.

«Мы можем констатировать с удовлетворением, что РФ выиграла этот тендер», — заявил Шугаев на авиасалоне в Ле-Бурже.

По словам главы ФСВТС, предстоит провести еще значительный фронт работ по согласованию технического облика вертолетов и финансовых условий. Шугаев также добавил, что «контракт интересный, значимый».

Ка-52К — модификация боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор», предназначенного для патрулирования, огневой поддержки десанта, противодесантной обороны.