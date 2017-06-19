В Лондоне фургон въехал в толпу людей
Фургон врезался в толпу людей, выходивших из мечети после вечерней молитвы
По некоторым данным, наезд был совершен преднамеренно
На место происшествия прибыли вооруженные полицейские
Движение по улице было перекрыто, граждан попросили искать альтернативные маршруты
Водитель, мужчина 48 лет, был задержан гражданами и передан полиции
Сообщается, что в фургоне было три человека и один из них был вооружен ножом
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с инцидентом