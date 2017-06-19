Восьмилетний ребенок погиб под колесами автомобиля мусоровоза в Петровском районе Ставропольского края, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла сегодня утром в городе Светлограде. Водитель автомашины «МАЗ», собиравший мусор от жилых домов на Почтовой улице, ехал с небезопасной скоростью, в результате чего сбил ребенка, шедшего по краю проезжей части в попутном направлении.

Как сообщает NewsTracker, 53-летний водитель имеет 30-летний стаж вождения. Мужчина отметил, что в момент наезда он не увидел ребенка.

По данным Госавтоинспекции, на одежде ребенка не было световозвращающих элементов, а также на дороге, куда он вышел, отсутствуют тротуары. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.