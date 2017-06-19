Уголовное дело возбуждено по факту обрушения административного здания в Оренбурге. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда».

Сейчас ведутся следственные действия, по окончании которых должны быть установлены все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, передает РИА «Оренбуржье».

В трехэтажном здании были расположены около 30 офисов, кафе и пункты доставки.

Сам взрыв прогремел в ночь на 16 июня. Затем начался пожар. Это привело к обрушению несущих конструкций и плит перекрытия первого и второго этажей. Один человек пострадал, у него ожоги 80% поверхности тела.

Как писали «Известия», по предварительным данным, взрыв газа произошел из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования.