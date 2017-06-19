На улицах Ярославля совсем скоро появятся 400 новых остановок. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр Владимир Слепцов. По его словам, все комплексы будут «красивыми и современными». Правда, установка новых конструкций потребует времени. Но результат того стоит, написал Слепцов.

В мэрии уточняют, что 250 остановок будут с рекламными носителями, 150 — с торговыми киосками. Когда это произойдет, не сообщается, отмечает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Около месяца назад в Ярославле стали появляться новые газетные киоски. Они оформлены в одном стиле в соответствии с новой концепцией. Как писали «Известия», также в городе установили скамейки в едином минималистском стиле. Появились лавочки, оборудованные Wi-Fi-модулями.