Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что Москва расценивает санкции Евросоюза как вредящие отношениям всех стран, которые применяют данные ограничения к РФ.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС 19 июня без обсуждения продлили санкции против Крыма на год.

«Традиционно негативная (позиция), мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — цитирует агентство «РИА Новости» слова Пескова.

Санкции ЕС против российской территории были впервые введены в июне 2014 года. Сначала в ЕС запретили импорт товаров без украинских сертификатов, впоследствии Евросоюз запретил ввоз в Крым большое количество товаров из ЕС и запретил инвестиции в экономику полуострова.