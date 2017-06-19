Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, найдется ли у Владимира Путина время для того, чтобы посмотреть русскоязычную версию фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

«Президент говорил неоднократно, что он так и не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. Не знаю, будет он его смотреть или нет», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в понедельник вечером у Владимира Путина ожидается неформальный ужин с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.