Действия возглавляемой США коалиции в Сирии носят провокационный характер и осложняют борьбу с боевиками. Таким образом члены Совета Федерации прокомментировали инцидент с сирийским истребителем.

«Не можете помочь, хотя бы не мешайте», — написал глава комитета верхней палаты по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook. Сенатор также отметил, что «усилия» США в Сирии только помогают боевикам.

Аналогичную позицию занял и первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который обвинил США в провокации.

«Понятно, что ни о никакой обороне здесь нет и речи. Откровенная агрессия и провокация. Причем провоцируют прежде всего Россию», — заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США сбили сирийский истребитель в районе города Ракки на севере республики.