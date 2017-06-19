Российский президент Владимир Путин направил главе Португалии Марселу Ребелу ди Созе телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с трагическими последствиями лесных пожаров. Стихия унесла жизни десятков людей.

«Президент также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Португалии в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий — лесных пожаров, которые унесли многие десятки жизней», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число погибших в результате пожаров в Португалии достигло 62 человек. Причиной стала молния, ударившая в дерево.