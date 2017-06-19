Уроженца одной из центральноазиатских республик, который занимался изготовлением взрывчатки и взрывных устройств, ликвидировали сотрудники УФСБ во Владимирской области.

«19 июня 2017 г. при проведении в Коврове оперативно-разыскного мероприятия <…> по месту фактического проживания преступника последний оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета Макарова. В результате ответного огня указанный гражданин получил ранения, несовместимые с жизнью», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ходе проведения спецоперации никто из представителей правоохранительных органов и мирного населения не пострадал.