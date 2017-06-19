СК возбудил уголовное дело после смерти 17-летнего подростка от удара током рядом с ЛЭП в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

ЧП произошло 16 июня около 22:00, когда молодой человек и две 17-летние девушки пришли на неогороженную территорию Чановского дорожно-ремонтного строительного управления на улице Новая. С целью сделать эффектный кадр, молодой человек залез на насыпь щебня и случайно задел высоковольтный кабель электропередач, расположенный на высоте двух метров, сообщает сайт НТВ.Ru. В результате он получил тяжелейшую электротравму и был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице. Девушки не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает ИА FlashSiberia. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.