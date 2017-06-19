Советский и российский режиссер документального кино, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Григорьев скончался в Москве в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Не стало советского и российского режиссера документального кино, лауреата Ленинской премии, заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя киновидеостудии «Риск», профессора ВГИКа Игоря Андреевича Григорьева», — говорится в сообщении.

О причинах смерти Григорьева не сообщается, пишут «Дни.Ру». Прощание с кинодеятелем пройдет в Москве во вторник.

Игорь Григорьев родился в Ярославле 1 января 1944 года. Учился во ВГИКе в мастерской Романа Кармена. Стажировался у Михаила Ромма с третьего курса. Особенностью творчества Игоря Григорьева на раннем этапе были фильмы о поколении, с которым он шел по жизни.

Григорьев стал лауреатом Ленинской премии в 30 с лишним лет. После этого он был избран секретарем СК СССР.

Фильмы режиссера «На Восток» и «Последнее сражение» получили Ленинскую премию в 1980 году. Григорьев также был удостоен призов МКФ в Москве, Будапеште, Кортина д’Ампеццо, Неоне, Риге, Тампере и других.

Четырехсерийный фильм Григорьева «Цветы времен оккупации» рассказывает, как наши соотечественники жили под властью немцев.

В 2012 году он снимает картину о переживших войну в юном возрасте — «Партизанские дети», пишет РИАМО.