Открытый конкурс на создание метрополитена или скоростного трамвая объявила мэрия Воронежа. Начальная цена контракта – 11,7 млн рублей, которые выделят из бюджета города.

Рассмотрение и оценка заявок на участие состоится в июле. Мэрия собирается оценивать участников по стоимости контракта, экологическим показателям и квалификационным данным. Участникам предложено разработать генеральный план скоростного транспорта, учитывая перспективы развития города, целесообразность и дорожную ситуацию.

Предварительно работа делится на три этапа. В первом проведут анализ транспортной системы и близлежащих к строительству территорий. На втором этапе вычислят необходимые под строительство площади, ресурсы и детально проработают план. В заключение на третьем этапе вся документация будет рассмотрена научно-техническим советом. Проектирование планируется выполнить к 20 декабря 2017 года, сообщает ИА «Абирег».