В Ростовской области организовали выставку работ малышей дошкольного возраста, школьников и воспитанников художественных студий, посвященных произведениям Корнея Чуковского. Мероприятие организовали в честь 135-летия со дня рождения писателя, пояснили в региональном министерстве культуры.

На выставку попали поделки и рисунки, отобранные областным жюри. В соревнованиях приняли участие более 500 работ. В основном дети изображали Мойдодыра, доктора Айболита и Муху-Цокотуху, отмечает RostovGazeta. Лучшие работы можно увидеть до 30 июня в арт-цоколе Таганрогского художественного музея.

Корней Чуковский родился 19 марта 1882 года в Санкт-Петербурге. В 2015 году он был признан самым издаваемым в России автором детской литературы: за год было выпущено 132 книги, тираж которых составил 2,410 млн экземпляров.