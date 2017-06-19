Боевые авиасуда РФ в течение десятилетия выведут Россию на первое место. Их доля на на мировом рынке вооружения достигнет 27%, пояснил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие 10 лет доля российской боевой авиации в целом на мировом рынке будет достигать 27%. Мы склонны верить. Будем оптимистами, в конце концов, надо себя тоже подстегивать. А 27% — это, кстати, первое место», — цитирует слова Шугаева агентство «Интерфакс».

Кроме того, он отметил, что наш рынок для России — это в первую очередь страны Азии, Африки и Латинской Америки. В данный момент идет работа почти со ста странами мира, сообщил глава ФСВТС.