Петроглифы Карелии могут попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время ведется процедура по оформлению заявки для включения Беломорских и Онежских петроглифов в список Всемирного наследия.

По мнению экспертов, статус обоих объектов для включения в список ЮНЕСКО бесспорен, сообщает ИА «Карелinform».

На сегодняшний день в Карелии находятся два комплекса наскальных изображений, которые в целом насчитывают более 4,6 тыс. рисунков. Они расположены на восточном побережье Онежского озера (Онежские петроглифы) и в низовье реки Выг (Беломорские петроглифы). Самые крупные группы находятся на мысах Онежского озера и по берегам реки Выг. Их возраст — 5–6 тыс. лет, они входят в перечень семи чудес финно-угорского мира.

В настоящее время в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от России числятся Новодевичий монастырь в Москве, Московский Кремль, церковь Вознесения Господня в Коломенском, исторический центр Санкт-Петербурга, Кижи, Великий Новгород, Соловецкие острова, Белокаменные памятники Владимира и Суздаля, Успенский собор в Свияжске (Татарстан), Дмитровский собор во Владимире, храм Покрова на Нерли, Троице-Сергиева лавра, девственные леса Коми, вулканы Камчатки, озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, Казанский кремль, Куршская коса, Ферапонтов монастырь в Вологодской области, Сихотэ-Алинь в Приморском крае, Убсунурская котловина в Туве, крепость в Дербенте, остров Врангеля, центр Ярославля, геодезическая дуга Струве, Ленские столбы, Булгар и Херсонес в Крыму.