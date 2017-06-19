Большинство россиян оценивают положение семьи как среднее. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ, согласно которым 61% россиян стали позитивнее оценивать экономическую и политическую ситуацию в стране. Этот показатель в 2017 году выше, чем в 2016.

Респонденты должны были оценить шесть показателей: вектор развития страны, общее состояние экономики и политической обстановки, свое материальное положение, а также удовлетворенность жизнью и ожидания от будущего, сообщает RNS.

Таким образом, индексы социального оптимизма и материального положения семьи прибавили 2 пункта по сравнению с апрелем 2016 года и составили 64 и 57 пунктов соответственно. С 54 до 61 пунктов вырос индекс оценок политической ситуации, с 49 до 62 — индекс оценки общего вектора развития страны, а с 42 до 50 — индекс удовлетворенности жизнью.

Опрос ВЦИОМ проводился с 25 по 29 мая. Выборка составила 1,6 тыс. чел. В возрасте от 18 лет в 130 населенных пунктах России.