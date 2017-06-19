Сенатор Антон Беляков предложил запретить использование интернета для продажи алкоголя в розницу, а также ввести за нарушение этого запрета уголовное наказание и административные штрафы до 1 млн рублей.

По словам сенатора, в настоящее время в РФ существует более 10 тыс. сайтов, осуществляющих продажу алкогольной продукции дистанционно.

Беляков предложил ввести в Уголовный кодекс поправки, которые будут предусматривать за неоднократную продажу дистанционным образом алкоголя в розницу исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Соответствующие проекты законов размещены в понедельник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.