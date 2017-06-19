Солнцевский суд Москвы в особом порядке рассмотрит дело водителя снегоуборочной техники, врезавшегося в самолет главы Total Кристофа де Маржери, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление адвоката Александра Сергеева.

По словам адвоката, подсудимый Владимир Мартыненко полностью признает вину, а суд не изучает доказательства по делу, что влияет на смягчение ему наказания. Слушания по делу назначены на 30 июня.

По версии следствия, в ночь на 21 октября 2014 года снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Снегоуборщик столкнулся с легкомоторным самолетом Falcon 50EX авиакомпании Unijet, в результате чего погибли четыре человека: президент французского энергетического концерна Total Маржери и три члена экипажа.