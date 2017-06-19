В Ростове Международный день йоги решили отметить флешмобом. В одном из городских парков состоялось коллективное занятие йогой, в котором приняли участие 200 человек.

Они одновременно выполнили известный утренний комплекс асан «Сурья намаскар», который повторили 108 раз. Как поясняет RostovGazeta, это упражнение имеет еще название «108 приветствий солнцу».

Кроме того, в рамках праздника в парке организовали мастер-классы, а в экофудмаркете можно было попробовать экологически чистые продукты питания.

Подобное мероприятие проходит в Ростове уже в третий раз.