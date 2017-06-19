Спецслужбы ФРГ полагают, что во время саммита «Большой двадцатки» антиглобалисты и экстремисты готовят протестные акции. Саммит G20 должен пройти в июле в Гамбурге. Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (БФФ) Ханс-Георг Масен на пресс-конференции в Берлине, посвященной аспектам безопасности, подчеркнул, что ведомство пристально следит за приготовлениями.

«Что касается саммита «двадцатки», мы видим очень сильную мобилизацию левого экстремизма», — добавил он.

«Мы очень внимательно смотрим за тем, что обсуждается в сообществе, какие приготовления осуществляются», — добавил глава германской контрразведки, передает ТАСС.

Встреча на высшем уровне стран G20 должна состояться в Германии 7–8 июля. Свободный ганзейский город Гамбург считается одним из главных оплотов левых радикалов в этой стране.