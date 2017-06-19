Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в результате отравления неизвестной жидкостью, найденной на улице, жизни еще двух подростков, пробовавших находку, ничего не угрожает, сообщили «Известиям» в Боровичском межрайонном следственном отделе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 18 июня трое подростков нашли на улице бутылку с неизвестной жидкостью, которая стала причиной отравления. В результате скончался 14-летний мальчик, его тело обнаружено на берегу реки Молога в городе Пестово Новгородской области.

«Работаем в этом направлении, предстоит ряд экспертных исследований, начались проверочные мероприятия, судебно-медицинские и химические экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Жизни двух других подростков ничего не угрожает», — добавили в ведомстве.