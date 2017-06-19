Представитель департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич заявил, что для выработки общего ответа на такое явление, как фейковые новости, необходимо сначала определить, какова его методология и инструментарий.

«Парадоксальным образом каждый из нас пытается оперировать этим понятием, обвиняя ту или иную страну, те или иные СМИ в попытке использования недостоверной информации в политических целях. Однако никто из нас толком и не попытался определить, что такое fake news», — заявил дипломат.

Он также отметил, что в настоящее время в международном сообществе нет четких критериев определения методологии и инструментария этого понятия.