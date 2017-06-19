Лесные пожары в Португалии
Этот пожар считается крупнейшим по количеству человеческих жертв
Сообщается, что россиян среди пострадавших нет
Некоторые жертвы находились в автомобилях, которые были заблокированы огнем на дорогах
На месте происшествия работают порядка 1,5 тыс. человек и спецтехника
Помощь Португалии в тушении пожаров предложили ряд государств, в том числе Испания, Германия и Франция
Пожарный во время тушения огня
Пожар разгорелся в 200 км от Лиссабона
Из-за жаркой и сухой погоды огонь быстро распространился по лесному массиву
Португальские власти объявили национальный трехдневный траур
По некоторым данным, причиной пожара стала молния