Отпуск губернатора Кузбасса Амана Тулеева, в котором он находится с 22 мая, продлен во второй раз на неопределенный срок. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Ранее администрация Кемеровской области сообщала, что Тулеев ушел в десятидневный отпуск, по истечении которого не появился на службе, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель Владимир Чернов. В понедельник, 19 июня, источник «Интерфакса» в администрации области сообщил, что отпуск Тулеева продлен на неопределенный срок. При этом собеседник агентства отказался комментировать распространенную в СМИ информацию о возможной тяжелой болезни губернатора.